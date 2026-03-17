O planeta é dos afetos

Por Rafaela Rojas Barros, advogada especialista em direito de família e sucessões

Há filas para ver Punch, o macaquinho bebê que nasceu no Zoológico Ichikawa (Japão) e foi abandonado pela mãe, ganhando dos tratadores um macaco de pelúcia. Nessas filas, há algo curioso.

Ora, um filhote viraliza nas redes sociais. O que mobiliza o público, porém, não é apenas curiosidade ou entretenimento. Trata-se de uma identificação com a necessidade de pertencer.

Punch materializa o impacto da rejeição primária, tema enfrentado pelo direito de família.

A primeira relação de cuidado, seja animal ou humana, é estruturante. A função materna não apenas alimenta e protege, mas organiza o sistema nervoso e inaugura a sensação de segurança. É nesse primeiro encontro que se forma a base sobre a qual alguém aprenderá, ou não, a confiar no mundo.

Por isso a imagem do filhote agarrado à pelúcia toca de forma tão imediata

Quando essa base falha, a percepção de si e o vínculo com o outro são afetados.

Por isso, a imagem do filhote agarrado à pelúcia toca de forma tão imediata. A psicologia ensina que objetos transicionais funcionam como suportes quando o vínculo primário não está disponível, servindo como instrumentos de autorregulação emocional. Ao se apegar ao bichinho, Punch busca constância, permanência, acalento. Algo que permaneça, já que a referência falhou.

A neurociência confirma que a rejeição ativa áreas do cérebro associadas à dor física. Pertencer, portanto, é uma necessidade biológica. Somos organizados a partir do vínculo e, sem ele, improvisamos sobrevivência.

Punch revela o que preferimos esconder: quando o afeto falha, há desorganização, e é a esperança de reparação que mobiliza.

No direito de família, discutir guarda, adoção, convivência ou destituição do poder familiar, é decidir sobre pertencimento. Com quem a criança ficará (pai, mãe ou avó) é relevante, mas ainda mais é decidir quem será a presença estável, confiável e segura para o seu desenvolvimento emocional.

Maternidade não é apenas biologia, mas função. Paternidade não é apenas registro, mas presença. Adoção não é benevolência, mas reconstrução de base afetiva.

Punch está se desenvolvendo, mas a partir de um tremendo esforço de compensação, mostrando que o desenvolvimento na adversidade pode ocorrer, embora não sem custo.

As filas existem porque sabemos que o que sustenta um ser não é a força, o status ou a aparência de estabilidade, mas a presença firme de alguém que permanece quando o mundo oscila.

O afeto organiza, estrutura e dá fundação. Uma sociedade que relativiza a responsabilidade afetiva cria indivíduos que aprendem cedo demais a se organizar sozinhos. No entanto, sobreviver nunca foi sinônimo de estar inteiro.