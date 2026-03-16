O papel das atividades co- e extracurriculares no desenvolvimento infanto-juvenil

Por Daniel Simões, diretor de Ensino e Aprendizagem da Pan American School

"Educação não é preparação para a vida; educação é a própria vida". A famosa afirmação do filósofo e educador John Dewey oferece uma provocação para a experiência escolar contemporânea, ainda fortemente associada a conteúdos e ao desempenho acadêmico. O ensino é, na verdade, um processo muito mais amplo.

A escola é um ambiente socialmente desafiador, onde jovens vivenciam regras coletivas, frustrações, negociações e conflitos. É também um dos primeiros espaços em que pertencimento e colaboração deixam de ser ideias abstratas e passam a ser experiências concretas, construídas por meio das interações.

Ganham relevância adicional no desenvolvimento de habilidades decisiva

Se a sala de aula oferece estrutura e previsibilidade, os momentos não estruturados e as atividades co- e extracurriculares, como esportes, clubes e projetos de interesse comum, ampliam as oportunidades de convivência e aprendizagem para além do currículo formal.

Em um cotidiano cada vez mais mediado por telas e interações digitais, esses espaços ganham relevância adicional no desenvolvimento de habilidades decisivas para a formação de líderes – colaboração, adaptabilidade, pensamento crítico, empatia e comunicação. Nas atividades extracurriculares, o erro se torna parte legítima do processo, o conflito ganha dimensão formativa e a experiência se converte em autoestima.

O impacto dessas vivências ultrapassa a lógica do mercado de trabalho. Reverbera na vida acadêmica, nas relações pessoais e na forma como esses jovens se posicionam diante das complexidades da vida em sociedade.