O descaso federal com a infraestrutura de transportes gaúcha

Por Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul

A rede ferroviária gaúcha, depois de ter sua operação desmantelada por uma concessão mal concebida da década de 1990, com serviços ruins, tratando clientes como reféns da ineficiência, chegou ao caos em 2025. Com a rede desconectada do restante do Brasil, testemunhamos a concessionária retirando trilhos de comunidades atingidas pela tragédia climática.

Tão chocante quanto termos sido desconectados do restante do país foram os projetos federais propondo manter a desconexão por décadas.

Um futuro promissor ou decadente passa necessariamente por conectividade

Numa economia cujo motor de indústria, comércio e serviços são as safras de grãos, os prejuízos de uma sequência de cinco anos de fenômenos climáticos extremos vêm sendo severamente agravados por uma concessão ferroviária que por décadas impediu o transporte competitivo com Centro-Oeste e Sudeste, sufocando cadeias produtivas inteiras com longos transportes rodoviários.

Sabemos que um futuro promissor ou decadente no Rio Grande do Sul passa necessariamente por conectividade (infraestrutura): nossa capacidade de interagirmos de forma eficiente com o Brasil, o Mercosul e o mundo, desde importar e exportar insumos até tecnologias, fontes de energia e produtos de valor agregado.

Porém, lastimavelmente, o governo federal trata com descaso a infraestrutura de transportes gaúcha, invertendo prioridades, propondo duplicações de pontes onde não testemunhamos engarrafamentos. Enquanto isso, não enfrenta o acesso ao Superporto do Rio Grande no lote 4, sufocado diariamente por manobras de trens que aprisionam motoristas em frente aos terminais portuários.