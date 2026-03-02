O Brasil que disse não a Trump, e não disse sim à China

Por Eric Fernando Boeck Daza, especialista em energia e mudanças climáticas

A transição energética tem um lado visível — turbinas, painéis solares, carros elétricos — e outro decisivo: quem controla os minerais que a viabilizam. Em fevereiro de 2026, o Brasil entrou nesse tabuleiro. Em poucos dias, deixou de ser promessa geológica para virar peça estratégica em disputas que misturam indústria e segurança econômica.

Em 21 de fevereiro, Brasil e Índia firmaram acordo em minerais críticos com foco em processamento e tecnologia. Não é contrato para vender rocha, mas para criar capacidade. Dois dias depois, em Seul, o Brasil elevou a relação com a Coreia do Sul a parceria estratégica, conectando minerais a semicondutores e baterias.

No mesmo período, a agência de desenvolvimento dos Estados Unidos aprovou US$ 565 milhões para a Serra Verde, produtora de terras raras em Goiás. Capital estratégico já está no país.

O Brasil atrai por combinar reservas relevantes, matriz elétrica limpa e base industrial ativa

O mundo busca diversificar oferta e ampliar processamento fora de cadeias concentradas. O Brasil atrai por combinar reservas relevantes, matriz elétrica limpa e base industrial ativa. Está entre os maiores detentores de terras raras e lidera em nióbio.

O desafio é conhecido: o país exporta concentrado e importa produtos de maior valor. A transição apenas trocou os minerais, não o padrão. O elo decisivo é o processamento — refino e materiais para baterias —, justamente em que o Brasil é frágil.

A China domina não por reservas, mas por controlar etapas críticas. A resposta americana combina diplomacia e financiamento. Para o Brasil, o risco é seguir fornecedor de insumos enquanto o valor fica onde ocorre a transformação.

Investidores fecham contratos em meses; políticas públicas levam anos. Sem estratégia clara, prevalece a lógica de extrair e processar fora.