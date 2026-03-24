O Brasil no espelho

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Em exatamente duas semanas, poderemos nos olhar no espelho. Não você e eu, leitor. Nós, brasileiros, como povo. Em 8 de abril, inicia-se o 39º Fórum da Liberdade, com o tema "O Brasil tem jeito".

A partir desse título coloquial, emergem duas possíveis compreensões, pensadas pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), realizador do fórum. A primeira delas remete a um Brasil que pode dar certo como nação. "Ter jeito" passa por construir um país livre, justo e próspero.

Não se trata de tarefa trivial. A história da humanidade mostra que se aproxima mais de um ideal norteador do que de uma posição alcançada e perenizada. Alguns países representam esse sucesso melhor do que outros, como Suíça, Estados Unidos e Singapura. Quando nos comparamos com eles, a sensação é de fracasso, que o Brasil não teve jeito.

Estamos aquém do potencial, nós contra nós mesmos

No entanto, trago uma ideia singela: compare-se com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Independentemente das más posições em liberdade econômica, IDH e nível de educação em rankings com outros países, o que verdadeiramente nos desanima é saber que não evoluímos como poderíamos. Estamos aquém do potencial, nós contra nós mesmos.

Por quê? A resposta está na segunda compreensão do tema do fórum 2026: o jeito do brasileiro. Temos virtudes incríveis, somos batalhadores, empreendedores, cordiais e resilientes. Mas os vícios também estão todos por aí: patrimonialismo, personalismo, corporativismo, entre outros "ismos". No fundo, o termo "jeitinho brasileiro" sintetiza essa certa dualidade dos nossos vícios e virtudes.

Nosso hino saúda "gigante pela própria natureza". Pesquisas mostram como somos orgulhosos da nossa terra e riquezas naturais. Também mostram, entretanto, que a maior parte dos brasileiros se envergonha do comportamento dos seus compatriotas.