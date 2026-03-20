Neymar fora da lista de Ancelotti; Gilmar Mendes elogia Moraes; conflito no Irã

Pô, Ancelotti, e eu?
NEYMAR
Atacante do Santos, reagindo a sua ausência na convocação da Seleção pelo técnico Carlo Ancelotti.
O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre.
GILMAR MENDES
Ministro do STF, ao colega Alexandre de Moraes, acrescentando que “futuras gerações saberão reconhecê-lo”.
Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra no Irã.
JOSEPH KENT
Agora ex-diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, renunciando ao cargo e evidenciando um racha no governo.
A gente ainda estava lidando com aquela perda.
ARIANE ESTIVALET
Irmã de Luciani Aparecida Estivalet Freitas, gaúcha morta e esquartejada em Santa Catarina, lembrando que a família ainda se recuperava do assassinato do pai.
Se os Estados Unidos solicitarem, sim.
JAVIER LANARI
Porta-voz do governo argentino, sobre a possibilidade de o país enviar tropas para o Oriente Médio.
Já deixei mais do que claro para o Edegar Pretto na nossa última conversa.
EDINHO SILVA
Presidente nacional do PT, reafirmando ao pré-candidato petista ao Piratini a orientação da sigla de aliança com o PDT.
Recebo muitas mensagens no Instagram pedindo pra ser minha madrasta.
CAROL PORTALUPPI
Filha de Renato Portaluppi, eterno ídolo gremista, mas que neste domingo, à frente do Vasco, vai enfrentar o Tricolor.