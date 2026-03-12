Mulheres cuidam da saúde. Mas quem decide?

Por Maira Caleffi, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC)

No sistema de saúde, a presença feminina é majoritária. Mulheres estão na linha de frente do cuidado e representam grande parte das profissionais que sustentam o funcionamento cotidiano de hospitais, clínicas e serviços de atenção à saúde. Ainda assim, quando observamos os espaços de decisão estratégica — onde políticas são definidas e prioridades são estabelecidas —, a presença feminina é significativamente menor.

Esse contraste reflete um cenário mais amplo do mercado de trabalho brasileiro. Dados do Boletim Mulheres no Mercado de Trabalho de 2025, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que 43% das mulheres brasileiras possuem alguma renda, considerando trabalhos formais e informais. A participação feminina cresce gradualmente, mas isso ainda não se traduz de forma proporcional nas posições de liderança.

Em 2023, apenas 38% dos cargos de liderança no Brasil eram ocupados por mulheres, segundo pesquisa da FIA Business School com 150 grandes empresas do país. Ao mesmo tempo, estudos indicam que elas costumam ser bem avaliadas por suas equipes, sendo percebidas como líderes confiáveis, acessíveis e eficazes na gestão de pessoas.

Quando mulheres ocupam espaços de liderança e persistem em seus propósitos, ajudam a transformar instituições e causas

Falo também a partir da minha própria trajetória. Até chegar à chefia de um serviço especializado em um hospital, o caminho foi longo. Com uma equipe colaborativa e propostas muitas vezes consideradas disruptivas para a época, foi possível construir um projeto duradouro, humanizado e de excelência. Algo semelhante ocorreu no início do advocacy em câncer de mama no Brasil, há mais de 30 anos, quando iniciativas de mobilização social ainda eram pouco presentes na área da saúde. Essa experiência reforça uma convicção: quando mulheres ocupam espaços de liderança e persistem em seus propósitos, ajudam a transformar instituições e causas.