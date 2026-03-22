Mulheres, água e futuro: a equidade de gênero é essencial para a segurança hídrica e alimentar

Por Jorge Meza, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) no Brasil

O Dia Mundial da Água, instituído pela ONU em 22 de março, chama a atenção para a gestão hídrica global e para a urgência do uso sustentável deste recurso vital. Este ano, com o tema "Água e Gênero", e o lema "Onde flui a água, cresce a igualdade", as Nações Unidas destacam que mulheres e homens são afetados de forma desigual pela escassez e pela baixa qualidade da água.

São as principais gestoras da água nos lares e comunidades rurais

A data está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5 "Igualdade de gênero" e 6 "Acesso universal à água e saneamento". Esses ODS fazem parte do trabalho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que reconhece que não há segurança alimentar sem segurança hídrica. E que é urgente garantir a participação ativa das mulheres nas decisões que moldam o futuro da gestão e o uso da água.

Mulheres são as principais gestoras da água nos lares e comunidades rurais, dedicando várias horas diárias à coleta, higiene, preparo de alimentos e cuidados de pessoas em situação de vulnerabilidade. Essas responsabilidades limitam educação, saúde e oportunidades de renda para as mulheres. Embora essenciais no manejo da água, elas continuam sub-representadas na força de trabalho técnico e nos espaços de decisão.

A água é estratégica para a segurança alimentar, energética e econômica, e deve ser tratada sob a abordagem "Uma Só Saúde", que integra as dimensões humana, animal, vegetal e ambiental. Cuidar da água é cuidar das mulheres, e vice-versa: fortalecer mulheres é fortalecer a governança hídrica, os sistemas agroalimentares e a adaptação às mudanças climáticas.

A ONU defende o tratamento igualitário entre homens e mulheres como condição para alcançar equidade e segurança hídrica. Isso implica integrar a perspectiva de gênero em todas as políticas e estratégias de desenvolvimento. A perspectiva de gênero está integrada aos projetos da FAO, como na estratégia Transformação Azul, que promove sistemas alimentares aquáticos resilientes, inclusivos e sustentáveis. No Brasil, o projeto "Gestão binacional e integrada dos recursos hídricos na Bacia da Lagoa Mirim e Lagoas Costeiras" amplia a participação feminina e reconhece pescadoras, agricultoras e lideranças como agentes-chave da governança da água. Em 2026, a FAO capacitou em gênero e água gestores do Brasil e do Uruguai, onde se localiza a Bacia.

Outro exemplo vem de Alagoas, com o projeto de cultivo sustentável de camarão em água salobra, do Ministério da Pesca e Aquicultura, com assistência técnica da FAO e apoio do Sebrae. A iniciativa ampliou renda, reduziu pressões ambientais e introduziu ferramentas digitais para monitoramento e comercialização, beneficiando em especial mulheres produtoras.

No âmbito marinho, a FAO apoia o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima no Projeto GEFMAR II, voltado à proteção de manguezais e recifes de corais, com capacitações, dados científicos e ações de enfrentamento às mudanças climáticas e à poluição plástica, com enfoque de gênero, beneficiando comunidades tradicionais.