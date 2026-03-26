MDB: 60 anos

Por José Fogaça, ex-senador e vice-presidente do MDB-RS

Desde que nasceu como partido político, o MDB nunca navegou em um Mar da Tranquilidade. Este, infelizmente, fica na Lua, e só quem conseguiu pousar lá foram os astronautas da Apollo 11, em 1969. O MDB foi marcado, através da sua história, por momentos de turbulência, obstáculos, ameaças e dificuldades.

Foi marcado, através da sua história, por momentos de turbulência

Em 1968, teve que enfrentar o Ato Institucional nº 5, e viu muitas das suas lideranças mais expressivas serem ceifadas pelas cassações de mandato e pela repressão.

Em 1970, sobreviveu a uma duríssima eleição em que, acusado de ser uma cria do regime militar, foi abalroado pela campanha do voto em branco.

Em 1973, ergueu-se de forma vigorosa com a anticandidatura de Ulysses Guimarães, que, com um gesto de desassombrada coragem, expôs a natureza autoritária e antidemocrática do governo.

Em 1978, a figura impávida de Ulysses Guimarães, à frente de uma comitiva do MDB, encara soldados e cães na Bahia, e uma famosa frase sua, dita naquele momento, diante da repressão, espalha-se por todos os cantos do Brasil: “Soldados da minha pátria! Baioneta não é voto e cachorro não é urna!”.

Em 1982 o partido resiste à armadilha do voto vinculado, que obriga o eleitor a votar dentro de uma camisa de força: qualquer voto assinalado para partidos diferentes era totalmente anulado.

Mas é em 1986 que o MDB se levanta para construir um novo Brasil: a vitória retumbante nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte constitui o corolário de uma luta histórica e sem paralelos na história do país.