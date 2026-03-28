Marina Lima em Porto Alegre, Barroso discute código de ética do STF e Eduardo Leite fala sobre eleições

Quero sair coberta de luz e de amor do público gaúcho.
MARINA LIMA
Cantora que faz a primeira apresentação da turnê “Marina Lima 70” em Porto Alegre, neste sábado, no Auditório Araújo Vianna.
No Brasil, o WhatsApp é quase como oxigênio.
GUILHERME HORN
CEO do WhatsApp no Brasil, durante passagem pelo South Summit Brazil, realizado em Porto Alegre entre quarta e sexta-feira.
Acho que o código de ética não é indispensável, mas é bom.
LUÍS ROBERTO BARROSO
Ministro aposentado do STF, que também veio a Porto Alegre para o evento de inovação.
Só vou deixar o meu mandato se for para atender ao chamado da única eleição mais importante, a de presidente da República.
EDUARDO LEITE
Governador do Rio Grande do Sul, descartando concorrer ao Senado pelo Estado.
Eu preciso acreditar que a justiça vai ser feita.
RAQUEL NÖRNBERG
Viúva do agricultor Marcos Nörnberg, morto em ação da BM em Pelotas, após encontro com Eduardo Leite.
Acho que são pessoas que não vão fazer parte da minha vida.
JONAS SULZBACH
Gaúcho eliminado do “BBB”, sobre os relacionamentos com três sisters durante o programa.
Tem escrito ‘vai, Brasa’, que é uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua.
RACHEL DENTI
Designer da Nike, que causou polêmica ao apresentar a nova camisa da Seleção Brasileira de futebol.