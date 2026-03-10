Malha Sul entra na contagem regressiva

Por Luiz Afonso dos Santos Senna, PhD em transportes, professor titular da UFRGS, ex-diretor da ANTT e ex-presidente da Agergs

Em novembro de 2024, o governo federal criou um grupo de trabalho para propor solução para as ferrovias da Malha Sul. O prazo inicial era de 90 dias. Foi prorrogado. Em março de 2026, a conclusão ainda não foi divulgada integralmente. Alguns indícios mostram fragilidade técnica para suportar decisão tão relevante.

A complexidade é real. Mas a ausência de transparência amplia incertezas e encarece o investimento. Em concessões de 30 anos, tempo sem definição não é cautela; é risco acumulado.

A Malha Sul encerra o contrato no início de 2027 em contexto distinto dos anos 1990. Antes, buscava-se conter a deterioração de uma estatal exaurida. Hoje, o desafio é sustentar a competitividade de uma das regiões mais produtivas do país. O Sul concentra cadeias industriais sofisticadas (proteína animal, alimentos, máquinas), que dependem de logística eficiente. A ferrovia é infraestrutura estruturante do desenvolvimento regional.

Os eventos climáticos de 2024 agravaram o quadro. Trechos estratégicos foram afetados e a integração logística, comprometida. Outras infraestruturas receberam diretrizes claras de recomposição. A Malha Sul não teve sinalização equivalente. Em infraestrutura, silêncio institucional é risco.

O Estado brasileiro teve três décadas para estruturar um novo modelo ferroviário. Não o fez. Às vésperas do término contratual, discute o futuro sob pressão de prazo e ambiente eleitoral, combinação potencialmente catastrófica para a previsibilidade.

O RS corre o risco concreto de ver o serviço ferroviário ser interrompido

Há alternativa prevista: a extensão por até dois anos. O prazo pode viabilizar modelagem técnica consistente, matriz clara de riscos, coordenação federativa e legitimidade social.

Se a extensão não for acionada imediatamente, o Rio Grande do Sul corre o risco concreto de ver o serviço ferroviário ser interrompido e, na prática, ficar sem ferrovia.