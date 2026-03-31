Inimigo silencioso: Porto Alegre no ranking nacional

Por Carlos Saul, professor de gastroenterologia na Afya Educação Médica de Porto Alegre e chefe do Serviço de Endoscopia Digestiva do Hospital Universitário de Canoas

O cenário das doenças oncológicas no Brasil e no mundo e o aumento da longevidade, se apresentam como um paradoxo inquietante. Celebramos o crescimento da longevidade, mas somos confrontados pelo crescimento do câncer, uma doença muitas vezes evitável.

O câncer colorretal (CCR) é uma de suas formas. É o câncer digestivo mais frequente. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) colocam Porto Alegre como a 6ª capital brasileira no numero de casos novos ao ano. Hoje, o CCR só tem à sua frente, o câncer de mama e da próstata no Brasil.

Esse avanço deve-se ao envelhecimento da população e ao nosso distanciamento da natureza e dos hábitos e ambientes saudáveis. Não praticamos a prevenção primária: alimentação saudável com frutas, cereais, verduras, fibras, muito líquido, combate à obesidade e prática de atividade física. E a trocamos pelo sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, poucas fibras, álcool, gorduras, e alimentos com possíveis carcinógenos. Também às mudanças ambientais pela urbanização acelerada, de novos padrões de vida e consumo.

Entretanto, onde a prevenção primária falha, a prevenção secundária pode salvar vidas. A grande maioria de casos deste câncer nasce de um pólipo, uma lesão benigna, encontrada com razoável frequência no intestino das pessoas, que pode, num período de tempo (em torno de 10 anos) sofrer degeneração maligna. É nessa janela de oportunidade que a colonoscopia, ao identificar e remover o pólipo, interrompe a progressão ao câncer.

A Sociedade Americana de Oncologia reduziu a idade recomendada para a primeira colonoscopia

Como a maioria das pessoas que tem ou terão pólipos no intestino já os tem por volta dos 45 anos, em 2000, a Sociedade Americana de Gastroenterologia orientou a primeira colonoscopia aos 50 anos. História familiar de CCR, de pólipos, enfermidades colônicas, sintomas de doença colorretal ou perda de sangue nas fezes, exigem este exame mais cedo.

Historicamente associada ao envelhecimento, a doença tem mudado de perfil. Nota-se uma crescente em pacientes jovens, inclusive tumores mais agressivos. Um estudo nacional apontou 26% dos casos ocorrendo em pessoas abaixo de 50 anos e recente publicação deu ênfase ao CCR como grande causa de morte por câncer em mulheres de até 40 anos.