Feminicídio: insistir no mesmo caminho leva ao mesmo destino

Por Marcelo Arigony, advogado especialista em direito criminal do Jobim Advogados

Há algumas semanas escrevemos neste espaço que o feminicídio costuma ser um crime anunciado e que o Direito, muitas vezes, chega depois da tragédia. Naquele momento, o Rio Grande do Sul registrava 17 feminicídios no ano. O debate público continuou. Audiências, manifestações e declarações institucionais se multiplicaram. O tema permaneceu no noticiário. E a estatística fúnebre também avançou.

Hoje o Estado já registra 23 mulheres mortas

Hoje o Estado já registra 23 mulheres mortas. Nada do que está sendo feito deixou de ser feito. Aliás, é possível reconhecer que houve até algum avanço nas ações, impulsionado pela pressão social que o tema passou a provocar. A engrenagem institucional se move: polícia atende, investiga-se, denuncia-se, julga-se.

O sistema penal aparentemente funciona. Mas as mortes continuam. Na prática, seguimos reagindo penalmente quando o crime já aconteceu. E é justamente aí que a realidade revela um ponto incômodo: as políticas pensadas antes e depois da violência não têm se mostrado eficazes.

A falha é sistêmica: na prevenção, a rede é cega; no pós-crime, ela é ausente. A legislação prevê algo muito mais amplo: assistência social, suporte psicológico, autonomia econômica da vítima e proteção aos filhos. Mas, na prática, essa rede ainda é insuficiente e muitas vezes apenas formal.

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul realizou audiência pública sobre o tema. O debate é necessário. Mas debate, por si só, não altera estatísticas. Parece que nos acostumamos a investigar tragédias que poderíamos ter evitado. Talvez seja o sintoma de um modelo que reage com eficiência depois do crime, mas que se revela tragicamente incapaz de interromper o ciclo da violência antes que ele se torne fatal. Enquanto a rede de apoio for apenas uma formalidade burocrática e a prevenção não alcançar a raiz do problema, continuaremos enxugando gelo sobre o sangue das vítimas.