Entre a Lua e a lei

Por Jacqueline Pitanguy, socióloga e fundadora e Coordenadora Executiva da CEPIA, e Leila Barsted, advogada e também fundadora e coordenadora Executiva da CEPIA

A humanidade já pisou na Lua, desenvolveu a inteligência artificial, sequenciou o genoma e ampliou as fronteiras da ciência – inclusive com pesquisa de cientista brasileira sobre possível cura para tetraplegia. Mulheres lideram pesquisas, empresas e universidades, ainda que longe de sua representatividade populacional. No Brasil, porém, seus direitos reprodutivos seguem regulados por uma legislação da década de 1940, sem avanços relevantes no acesso ao abortamento legal.

O Código Penal de 1940 permite o aborto apenas em três casos: risco de vida da gestante, gravidez resultante de estupro e anencefalia fetal, conforme decisão do STF. O descompasso é evidente. Segundo a OMS, quase metade dos abortos no mundo é insegura, uma das principais causas evitáveis de mortalidade materna. No Brasil, milhares de procedimentos ocorrem na clandestinidade, gerando complicações, sobrecarga ao SUS e centenas de mortes anuais.

No Rio Grande do Sul, em 2023, foram 41 mortes maternas

Levantamento do Centro para os Direitos Reprodutivos aponta que 77 países legalizam o aborto mediante solicitação. Uruguai, Colômbia, Argentina, Guiana, Guiana Francesa e México avançaram. Entre 193 países da ONU, menos de 20 proíbem totalmente.

No RS, em 2023, foram 41 mortes maternas. Em 2022, 38,9 – abaixo da média nacional, superior a 57, mas ainda elevado. Embora dentro da meta global da ONU (menos de 70 até 2030), o índice supera o de países desenvolvidos, onde fica abaixo de 10. O aborto respondeu por 6,5% das mortes maternas no RS em 2022. Houve 6.646 em 2022; 6.404 em 2023; e mais de 6 mil em 2024.

O debate é frequentemente capturado por disputas ideológicas lideradas por homens. No Congresso, propostas tentam restringir hipóteses já legais. Quando o aborto é limitado, ele não deixa de existir, mas se torna mais perigoso, atingindo, sobretudo, mulheres jovens, negras e de baixa renda.