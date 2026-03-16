Em busca do bilhão

Por Izabel Matte, secretária estadual de Obras Públicas

O título deste artigo poderia sugerir que aborda um programa de televisão ou jogo, mas o assunto aqui é um bilhão de vezes mais importante. Trata-se de parte da meta dupla estabelecida pelo governador Eduardo Leite para a Secretaria de Obras Públicas (SOP): até o fim de 2026, quando se encerra o quadriênio da gestão, atingir a marca de mil escolas com obras concluídas, em andamento ou em atendimento e totalizar R$ 1 bilhão investidos na qualificação da infraestrutura educacional.

Se olharmos em retrospecto as últimas décadas, o desafio lançado a partir do Piratini pareceria inalcançável. Afinal, a penúria das finanças públicas impedia que a comunidade escolar desfrutasse de ambientes bem conservados, acolhedores e bonitos. Andando pelo Estado, eu encontrava prédios precários, impróprios para sonhar com um futuro melhor.

Antes de mudar a situação, foi preciso criar condições: o Estado retomou a capacidade de investimento a partir de reformas, e a SOP repensou a gestão e os processos internos, implementando modelos inovadores de construção e contratação de obras.

Qualificaremos quase metade das 2,3 mil escolas da rede estadual

Estipulamos um padrão de qualidade superior para os projetos, que se tornaram resilientes e sustentáveis. Desenvolvemos um senso de urgência, rompendo com a cultura do “sempre foi assim” que impedia avanços. E criamos uma identidade visual que permite reconhecer as escolas como parte de uma rede estadual integrada.

Os resultados são amplamente visíveis, a começar pelo valor médio destinado por obra. Se, em 2023, era R$ 285,7 mil, em 2025 chegou a R$ 1,2 milhão. Ao abandonar a cultura do remendo e da emergência, cuidamos da escola no todo.

Estamos em março, ainda há nove meses pela frente, mas já vislumbramos bater os desafios. Falta pouco para R$ 1 bilhão e, das mil escolas da meta, nos aproximamos de 900.