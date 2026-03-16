Eleições 2026: a largada foi dada!

Por Roger Fischer, advogado, especialista em direito eleitoral

Embora o dia da votação ainda pareça distante, a corrida eleitoral já começou. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou as normas que nortearão o pleito. Para quem pretende disputar a eleição, a mensagem é simples: improviso custa caro. Planejamento técnico e atenção às regras passaram a ser decisivos.

No campo da propaganda, destacam-se a acessibilidade e a tecnologia. Além do avanço do braile em materiais impressos, que exige atenção redobrada de candidatos e fornecedores para evitar que materiais sejam inutilizados por descumprimento técnico, a grande fronteira é a inteligência artificial. Há regras para o seu uso, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos de conteúdos sintéticos com deepfakes. Haverá um combate mais rigoroso à desinformação, com a responsabilidade de provar a veracidade de um conteúdo podendo recair sobre quem o utiliza ou produz.

Candidatos que dominarem as ferramentas e as regras sairão na frente

Há inovação também no registro de candidaturas, que atinge um novo patamar com o Requerimento de Declaração de Elegibilidade (RDE), algo que sempre defendi. Este sistema traz a fase de pré-registro, uma sistemática que permite que o planejamento partidário e a organização documental ocorram muito antes do afogadilho dos prazos fatais. A maior vantagem é permitir que os candidatos entrem na disputa com sua situação jurídica praticamente resolvida, eliminando a pecha de candidatura sub judice.

Historicamente, candidatura com o registro pendente desestimulava o eleitor, que temia perder o voto, e era frequentemente utilizada de maneira inapropriada por adversários para criar narrativas de instabilidade. Com o RDE, abre-se espaço para que o debate se concentre mais em propostas do que em disputas sobre a viabilidade da candidatura.