Dia Internacional da Mulher: o desafio do combate aos feminicídios

Por Jéssica Miranda Pinheiro, diretora-executiva da Themis

Neste Dia Internacional da Mulher, somos chamadas a enfrentar um desafio urgente no combate aos feminicídios. O aumento desses crimes no Rio Grande do Sul nos últimos meses revela, de forma dolorosa, os limites das respostas que temos construído até aqui e aponta para a necessidade de mudar o foco: da reação à prevenção.

A marca de 80 feminicídios no Estado em 2025 é um retrato de vidas interrompidas e de uma estrutura que continua falhando em proteger mulheres em situação de risco. Em 2026, os 20 feminicídios registrados até o final de fevereiro já ultrapassam a marca de todo o primeiro trimestre de 2025. Casos que seguem se repetindo e evidenciam que seguimos atuando depois da violência, quando o essencial é agir antes que ela se torne irreversível.

Esse debate ganha ainda mais relevância porque, em agosto, a Lei Maria da Penha completará 20 anos. Reconhecida internacionalmente, a lei representa um marco na proteção das mulheres. No entanto, sua existência não é suficiente se não for plenamente cumprida. Garantir sua efetividade exige estrutura, orçamento e integração entre os serviços que compõem a rede de atendimento.

Atualmente, ainda enfrentamos lacunas importantes. Iniciativas fundamentais de acompanhamento e proteção não alcançam todo o território gaúcho, e muitas mulheres continuam enfrentando uma trajetória fragmentada em busca de apoio. Segurança pública, saúde, assistência social e justiça precisam atuar de forma articulada, evitando que vítimas sejam empurradas de um serviço a outro sem respostas concretas.

O aumento desses crimes em 2025 é um chamado à ação

Também é essencial investir na qualificação das equipes que realizam o primeiro atendimento. Reconhecer riscos, acolher sem julgamento e compreender os ciclos de violência pode ser decisivo para interromper trajetórias que, sem intervenção adequada, podem culminar em feminicídio.

O aumento desses crimes em 2025 é um chamado à ação. Mais do que respostas punitivas, é preciso investir em prevenção, fortalecer redes e garantir que a legislação existente saia do papel.