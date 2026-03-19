Dez anos de Virada: um apelo à sustentabilidade

Por Vitor Ortiz, coordenador da Virada Sustentável Porto Alegre

Em breve chegaremos a 2030, o ano colocado na condição limite para que o mundo alcançasse maior sustentabilidade na agenda dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, plano de ação global da ONU estabelecido em 2015 para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir paz e prosperidade para todos.

Com um mundo envolto em diferentes guerras e cada vez mais impactado por tragédias climáticas, cabe se perguntar se vale a pena seguir lutando por conscientização e atitudes responsáveis, especialmente de parte dos agentes decisores.

Em Porto Alegre, a Virada Sustentável chega a sua 10ª edição neste mês de março. É imponderável a sua influência, mas suas mensagens e apelos estão marcados na paisagem. O mural Lutzenberger, homenagem ao ambientalista que fez história na defesa das questões ambientalistas, instalado no prédio do IPERS, na esquina das avenidas Borges e Aureliano Figueiredo, é um dos mais emblemáticos da cidade.

Aliás, juntamente com outras iniciativas e festivais, como o Olhe para Cima e o Arte Salva, a Virada Sustentável vem contribuindo de maneira decisiva para a transformação da paisagem porto-alegrense. Em 2023, homenageou a ginasta Daiane dos Santos e, em 2024, o lendário Lupicínio Rodrigues, duas referências da comunidade negra da cidade.

Vem dando importante contribuição para a ressignificação dos espaços públicos

Nesta 10ª edição, o festival chama a atenção para a fauna e flora gaúchas, com a instalação de dois murais na sede do Fórum Central, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado.

Com iniciativas lúdicas e conscientização ambiental, ao longo de uma década a Virada vem dando importante contribuição para a ressignificação dos espaços públicos, investindo também no debate, na troca de ideias e de experiências práticas, como a implantação das microflorestas urbanas. Em 2026, serão plantadas outras 300 mudas junto à orla. Uma ação simbólica e efetiva.