Defesa gaúcha além das fronteiras

Por Sebastian Watenberg, consultor em relações governamentais de defesa e segurança

A inserção do Rio Grande do Sul nas cadeias globais de tecnologia de defesa é um fenômeno recente, mas revelador do potencial da indústria gaúcha para competir em segmentos de alta complexidade. Em um setor concentrado em poucos países e com barreiras de entrada, o Estado desenvolveu competências industriais e de engenharia capazes de integrá-lo a programas internacionais de produção e exportação de sistemas de defesa avançados.

Empresas no Rio Grande do Sul passaram a atuar no desenvolvimento de eletrônica embarcada, sensores, sistemas de comunicação, software crítico e integração de sistemas

Esse movimento está associado à formação de um ecossistema industrial e tecnológico. Empresas no Rio Grande do Sul passaram a atuar no desenvolvimento de eletrônica embarcada, sensores, sistemas de comunicação, software crítico e integração de sistemas. Trata-se de uma produção intensiva em conhecimento, que exige mão de obra qualificada e interação com universidades e centros de pesquisa. A engenharia local tornou-se um ativo estratégico para a inserção internacional dessas empresas.

Ao longo das últimas décadas, o Estado consolidou uma base industrial capaz de participar de programas globais de defesa, fornecendo componentes e sistemas para plataformas aéreas, terrestres e navais. Esse tipo de integração ocorre por meio de cadeias produtivas internacionais, com participação no desenvolvimento de tecnologias exportadas como parte de sistemas complexos.

Esse avanço é significativo ao considerar que ocorreu em ambiente de apoio institucional limitado. No Brasil, o setor ainda recebe atenção restrita e raramente é central nas estratégias de desenvolvimento.

Mesmo assim, os impactos são evidentes. A indústria de defesa gera empregos qualificados e estimula fornecedores locais. Tecnologias militares frequentemente encontram aplicações civis.