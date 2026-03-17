Controle, não rótulos

Por Ricardo Torres Hermann, desembargador do Tribunal de Justiça do RS

A controvérsia em torno do pagamento de direitos financeiros retroativos a magistrados, rotulados apressadamente como "penduricalhos", exige serenidade institucional e precisão conceitual. O debate ganhou relevo com decisões dos Ministros do STF Flávio Dino e Gilmar Mendes, suspendendo pagamentos autorizados por tribunais. O tema, contudo, não se esgota na análise de processos que aliás nem ensejavam o assunto e não pode ser reduzido a slogans.

A Constituição Federal de 1988 foi modificada para instituir o Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo controle administrativo e disciplinar do Judiciário. A ele incumbe zelar pela legalidade, moralidade e transparência da gestão dos tribunais. Recentemente, o CNJ passou a exigir que pagamentos de valores pretéritos sejam previamente submetidos à sua apreciação, com limites vinculados ao teto constitucional.

Direitos retroativos não são gratificações novas

Isso revela uma opção clara do constituinte: centralizar a supervisão administrativa para evitar distorções localizadas e assegurar tratamento uniforme. Se há excessos pontuais, devem ser coibidos, mas de forma técnica e individualizada, não por meio da generalização que transforma direito reconhecido em privilégio.

Direitos retroativos não são gratificações novas, nem aumentos disfarçados. São parcelas reconhecidas não pagas no tempo oportuno. A Constituição veda acréscimos indevidos, mas também assegura a irredutibilidade de subsídios e o respeito a situações jurídicas consolidadas.

A atuação do STF é essencial para preservar a coerência do sistema. Mas é fundamental reconhecer a função própria do CNJ, cujas resoluções possuem força normativa e vocação uniformizadora no plano administrativo. Enfraquecer esse arranjo significa tensionar o equilíbrio institucional.

Em tempos de justa indignação contra a corrupção, é preciso distinguir privilégios de direitos. Transparência e controle são imperativos republicanos.