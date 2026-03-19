Consumo digital: desafio aos Procons na solução dos conflitos

Por Rogerio da Silva, doutor em Direito, coordenador do projeto de extensão Balcão do Consumidor da Universidade de Passo Fundo (UPF) e diretor da Faculdade de Direito da UPF

O mês de março, além do Dia da Mulher, comemora também a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o Dia Internacional do Consumidor. O CDC completa 35 anos tendo se consolidado como uma legislação que mudou as relações entre consumidores e fornecedores no Brasil e serviu de inspiração para outros países.

Desde a aprovação, no início dos anos 1990, a sociedade de consumo passou por profundas transformações. O Brasil superou a hiperinflação e saiu de uma economia fechada para a globalização dos mercados. A concorrência exigiu dos fornecedores constante modernização para conquistarem consumidores ainda mais exigentes.

Este novo tempo trouxe desafios para os órgãos de defesa do consumidor, principalmente aos Procons, que, apesar de serem órgãos de cidadania com milhares de atendimentos diários, ainda não contam com a estrutura física e servidores para enfrentar as demandas cada vez mais complexas.

As modernas relações de consumo popularizaram o comércio eletrônico, que entre as suas vantagens tem facilidade de acesso, qualidade de produtos e serviços, além de preços mais baratos. Outra demanda preocupante que também passou a fazer parte do dia a dia dos Procons são os golpes digitais, praticados por quadrilhas especializadas, que surpreendem a todo momento.

O aumento das novas demandas não encontra a estrutura necessária

Os jogos eletrônicos também entraram na pauta. Na expectativa de aumentar a renda ou por diversão, milhares de pessoas acabam comprometendo sua renda e elevando os números do superendividamento, problema social que, inclusive, motivou a mobilização para a aprovação da Lei nº 14.181/2021, principal modernização do CDC ao longo destas três décadas e meia.

O aumento das novas demandas não encontra a estrutura necessária nos Procons. Um levantamento feito por um dos grupos de pesquisa do Mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo revela que, de 55 Procons consultados, 61,8% não possuem assessor jurídico e 50,9% não contam com fiscal. Esses dois itens comprometem e fragilizam o poder administrativo dos órgãos para resolver as demandas de forma extrajudicial.