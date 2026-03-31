Compliance em xeque: o custo da falha

Por Fabrizio Vecchio, sócio da área de Compliance do escritório Auro Ruschel Advogados Associados e presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance

O compliance nunca esteve tão presente no debate público brasileiro. Instituições bancárias sob intervenção, fraudes em entidades associativas, escândalos envolvendo o INSS e questionamentos sobre governança corporativa revelam um paradoxo: nunca se falou tanto em controle e integridade e, ao mesmo tempo, nunca se expuseram tantas falhas sistêmicas. O cenário evidencia uma verdade incômoda: muitos programas de compliance no Brasil têm função meramente formal, criados para atender a exigências legais, e não para identificar, gerenciar e prevenir riscos reais.

Muitos programas no Brasil têm função meramente formal

O caso do Banco Master é emblemático. Trata-se de instituição consolidada, distante da imagem de improvisação. Ainda assim, sinais de fragilidade em controles internos foram relativizados. Quando práticas operacionais se afastam dos padrões de mercado, o compliance deveria atuar como alerta imediato, e não como adereço institucional. Quando isso não ocorre, os impactos extrapolam o campo financeiro e alcançam a esfera reputacional e jurídica, muitas vezes de forma irreversível.

Situação semelhante aparece na fraude envolvendo o INSS e associações em seu entorno. Essas entidades mantêm relações complexas, movimentam recursos expressivos e afetam milhões de cidadãos. A ausência de controles efetivos demonstra que o risco não se limita ao setor privado, sendo inerente a qualquer estrutura com gestão, recursos e poder decisório. Onde há poder, o compliance deve ser elemento central da governança.

No âmbito estadual, a legislação do Rio Grande do Sul que exige programas de integridade para contratação com o poder público representa avanço. O desafio está na fiscalização, pois normas sem verificação estimulam o compliance de fachada.