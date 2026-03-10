Colégio Espírito Santo e Canoas: uma história de crescimento

Por Irmã Maria Sônia, diretora do Colégio Espírito Santo

Fundado em 1959, quando Canoas tinha apenas 20 anos, o Colégio Espírito Santo nasceu num contexto de transformação do município, que deixava de ser área de veraneio para se tornar polo industrial e operário. Desse modo, é impossível dissociar as duas trajetórias. Assim como a cidade, que hoje ostenta o terceiro PIB do Rio Grande do Sul, o Colégio Espírito Santo consolidou-se como referência educacional e protagonista no desenvolvimento local.

A história começou a ser escrita em 10 de fevereiro de 1958, quando o pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças, cônego Padre Engelberto Hartmann, enviou carta às Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo solicitando a criação de uma escola católica para formar os filhos dos paroquianos à luz do Evangelho. O pedido, ratificado pelo arcebispo dom Vicente Scherer, foi acolhido. Surgia então o Educandário Espírito Santo.

Das primeiras aulas no salão paroquial ao atual complexo educacional situado na cidade de Canoas, a evolução é expressiva. Hoje, o Colégio Espírito Santo reúne mais de 1,7 mil alunos em quatro prédios, incluindo um moderno centro esportivo com auditório para mais de 500 pessoas, que será inaugurado em breve. Estrutura e projeto pedagógico caminham juntos.

Educar é a missão que sustenta essa trajetória

A instituição prima por ensino de excelência e adota o sistema PH, ampliado para todas as etapas, desde a Educação Infantil. A metodologia prepara o estudante de forma qualificada desde as séries iniciais, fortalecendo autonomia e pensamento crítico. Não por acaso, o Colégio figura entre os que mais aprovam alunos em vestibulares, inclusive em universidades federais.