As ilusões do plano diretor

Por Anthony Ling, urbanista e editor da plataforma Caos Planejado

Um plano diretor em uma cidade brasileira normalmente é composto por duas partes, um zoneamento que determina limites ao uso do solo em diferentes áreas da cidade e outra parte que contempla o chamado plano urbanístico em si. Em teoria, um plano diretor deveria ter objetivos claramente determinados, com estratégias para atingi-los, além de prazos e custos definidos. Planos devem possuir metas claras, com resultados que podem ser observados ou medidos, como “reduzir o déficit habitacional para X mil domicílios”, “garantir que todos os cidadãos tenham um espaço verde a X metros de suas casas”, com as respectivas ações e projetos que alcançariam esses objetivos.

Nossos planos diretores carecem dessas características. Décadas atrás, o urbanista Flávio Villaça descrevia planos diretores como ilusórios, meros cardápios de intenções que não possuem consequências práticas na cidade. O zoneamento, por outro lado – mesmo que completamente ignorado em áreas periféricas e favelas –, cria regras com consequências práticas no mercado imobiliário da cidade. É também por esse motivo que, no Brasil, se confunde planejamento urbano com zoneamento, dado que é o único instrumento que de fato interfere no ambiente construído da cidade.

No Brasil, se confunde planejamento urbano com zoneamento

Recentemente me pediram um comentário sobre as emendas aprovadas e rejeitadas na revisão do plano diretor de Porto Alegre. No entanto, é infrutífera a análise técnica de textos que não produzem efeitos no espaço construído. Vale dizer que isso não é específico à capital gaúcha, tampouco despreparo ou más intenções daqueles que levam adiante as discussões na cidade.