Por Anthony Ling, urbanista e editor da plataforma Caos Planejado
Um plano diretor em uma cidade brasileira normalmente é composto por duas partes, um zoneamento que determina limites ao uso do solo em diferentes áreas da cidade e outra parte que contempla o chamado plano urbanístico em si. Em teoria, um plano diretor deveria ter objetivos claramente determinados, com estratégias para atingi-los, além de prazos e custos definidos. Planos devem possuir metas claras, com resultados que podem ser observados ou medidos, como “reduzir o déficit habitacional para X mil domicílios”, “garantir que todos os cidadãos tenham um espaço verde a X metros de suas casas”, com as respectivas ações e projetos que alcançariam esses objetivos.
Nossos planos diretores carecem dessas características. Décadas atrás, o urbanista Flávio Villaça descrevia planos diretores como ilusórios, meros cardápios de intenções que não possuem consequências práticas na cidade. O zoneamento, por outro lado – mesmo que completamente ignorado em áreas periféricas e favelas –, cria regras com consequências práticas no mercado imobiliário da cidade. É também por esse motivo que, no Brasil, se confunde planejamento urbano com zoneamento, dado que é o único instrumento que de fato interfere no ambiente construído da cidade.
No Brasil, se confunde planejamento urbano com zoneamento
Recentemente me pediram um comentário sobre as emendas aprovadas e rejeitadas na revisão do plano diretor de Porto Alegre. No entanto, é infrutífera a análise técnica de textos que não produzem efeitos no espaço construído. Vale dizer que isso não é específico à capital gaúcha, tampouco despreparo ou más intenções daqueles que levam adiante as discussões na cidade.
As ilusões do plano diretor se tornaram um vício em todas as cidades brasileiras, sendo imprescindível questionar os fundamentos do que significa atualmente um plano diretor – assim como a própria prática do planejamento urbano no Brasil.