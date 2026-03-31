Arroio Dilúvio: descasos e incertezas

Por Roberto Verdum, professor do Departamento de Geografia da UFRGS

Ao pesquisar sobre os pontos de ruptura das margens do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, desde 2023, também registradas em reportagem de Zero Hora de 2 de janeiro de 2024, avalia-se que a retirada dos sedimentos do fundo em excesso alterou o nível de base do arroio, potencializando a dinâmica erosiva das margens, sobretudo a partir das precipitações concentradas. Eventos estes que têm sido associados cientificamente às mudanças climáticas no extremo sul do país, em termos de frequência e amplitude espacial.

Para reforçar essa hipótese, observa-se que as localizações dessas rupturas das margens estão naquelas partes que possuem morfologia convexa e junto às saídas dos esgotos pluviais de expressiva dimensão. Inclusive, estas em especial, indicam os antigos afluentes do Arroio Dilúvio, hoje subterrâneos, onde ocorrem volumosas vazões, como as das chuvas torrenciais em setembro e novembro de 2023, assim como em janeiro e maio de 2024.

Foi possível identificar novos pontos de colapso nas margens

Em nova incursão ao longo do arroio, nos meses iniciais de 2026, foi possível identificar novos pontos de colapso nas margens, que se ampliarão, sobretudo a partir das chuvas intensas outonais (entre março e junho), como a que ocorreu no último dia 23. Os volumes de chuva, a impermeabilização do espaço urbano e as vazões associadas asseveram risco potencial de novas rupturas de margens e prejuízos a uma das principais vias de circulação, a Avenida Ipiranga, em diversos pontos. Como, por exemplo, em frente ao Centro Esportivo da PUCRS e na ponte de conexão entre as duas vias dessa avenida, exatamente nesse ponto junto ao complexo universitário.