André Mendonça explica nova prisão de Vorcaro; Trump comenta ataque do Irã; Julio Reny fala sobre seu retorno aos palcos

As investigações também apontam que o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada ‘A Turma’.
ANDRÉ MENDONÇA
Ministro do STF, na decisão que levou à nova prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, revelando a existência de um esquema mafioso.
Nós garantiremos que o Irã não terá uma arma nuclear.
DONALD TRUMP
Presidente dos EUA, no primeiro pronunciamento após o ataque conjunto com Israel ao país persa.
Devemos fortalecer nossa dissuasão nuclear diante de múltiplas ameaças.
EMMANUEL MACRON
Presidente da França, anunciando que o país aumentará o arsenal atômico para defender a Europa.
Estou vivo, ativo e me renovando.
JULIO RENY
Ícone do rock gaúcho, que fez o primeiro show após a agressão sofrida, em novembro do ano passado.
Imagina, deixaria escapar o maior investimento da história do Rio Grande do Sul.
ANTONIO LACERDA
Diretor-geral da CMPC, sobre risco de impasse no licenciamento de projeto de R$ 27 bilhões da empresa.
Ela foi submetida a violência sexual e psicológica e barbaramente agredida.
ÂNGELO LAGES
Delegado que investiga o estupro coletivo de uma menor de idade no Rio por jovens que já teriam cometido o crime antes.
Eu vou amá-los por toda eternidade!
VALERIA ZOPPELLO
Ex-noiva de Dinho, do Mamonas Assassinas, sobre os 30 anos da morte dos integrantes da banda em acidente aéreo.