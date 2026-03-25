A Porto Alegre dos 254 anos olha para frente

Por Sebastião Melo. prefeito de Porto Alegre

Porto Alegre completa 254 anos com a alma forte de um povo que nunca desiste. Nossa terra é feita de gente trabalhadora e solidária, que dorme tarde e acorda cedo para produzir, empreender e prosperar. Os últimos tempos exigiram muito de todos. 2025 foi momento de reconstruir a cidade juntos, cuidar das pessoas e retomar a autoestima. Mas agora começa um novo capítulo: 2026 é o ano da virada.

A força dos porto-alegrenses nos trouxe até aqui. Superamos a pandemia, enfrentamos a enchente e seguimos em frente. Hoje, os sinais da retomada aparecem nas comunidades e oportunidades começam a surgir. O POA Futura é o maior programa de investimentos da história, com R$ 7 bilhões em obras e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. É viabilizar em pouco tempo transformações que levariam décadas.

Muito já foi feito, mas faremos ainda mais. Vamos seguir reforçando a proteção de cheias, ampliando a revitalização do Centro Histórico e do 4º Distrito e renovando o transporte público com ônibus elétricos. Também iremos avançar na recuperação de arroios, mais ciclovias, reforma do HPS, implantação da Maternidade da Restinga e melhoria do atendimento social.

Outro passo importante é a PPP Escola Bem-Cuidada, que leva investimentos a mais de cem escolas, com criação de 10 novas creches e 1,8 mil vagas. No Porto da Educação, ampliamos a Educação Infantil, o tempo integral e o contraturno, e implantamos, pela primeira vez, um sistema próprio de avaliação do ensino.

Seguimos construindo uma cidade mais humana e justa

O plano diretor, em debate na Câmara Municipal, é a bússola que aponta o futuro de um lugar melhor para viver e trabalhar. Construída após amplo diálogo, a proposta prepara a cidade para o clima, valoriza o Guaíba e os espaços públicos, reduz deslocamentos, amplia o acesso à moradia e estimula o desenvolvimento.