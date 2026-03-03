A Lei Maria da Penha e a proteção trabalhista

Por Carmen Izabel Centena Gonzalez, desembargadora ouvidora da Mulher e das Ações Afirmativas do TRT-RS

Um instrumento valioso para a segurança das mulheres que sofrem violência doméstica é a Lei Maria da Penha, de 2006, que garante o estabelecimento de medidas protetivas quando presente risco à vida ou à integridade física delas. As medidas protetivas podem afastar da casa o agressor, proibir o agressor de aproximar-se da mulher, proibir o contato por qualquer meio de comunicação, inclusive redes sociais, afastar a mulher do trabalho pelo período de até seis meses, entre outras situações.

Foi intenso, nesse período, o debate jurídico sobre a responsabilidade pelo pagamento do salário e/ou benefício devido às mulheres quando imperioso o afastamento do trabalho.

Essa decisão da Suprema Corte passa a orientar os tribunais brasileiros

A partir de recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), ficou estabelecido que: os Juizados Criminais fixam também o afastamento remunerado; havendo vínculo trabalhista formal (carteira de trabalho anotada), os primeiros 15 dias são de responsabilidade do empregador, e o período subsequente será custeado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), independentemente de carência, sendo o benefício equivalente ao auxílio-doença; no caso de inexistência de relação de emprego, sendo a mulher segurada do Regime Geral da Previdência Social (caso das trabalhadoras autônomas, por exemplo), o benefício será integralmente custeado pelo INSS; e o benefício será assistencial na hipótese de a mulher não ser segurada da Previdência Social, caso em que a prestação assume natureza de benefício eventual decorrente de vulnerabilidade temporária.