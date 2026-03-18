A força voluntária das Apaes

Por Marco Antonio Moresco, presidente da Federação das Apaes do Estado do Rio Grande do Sul (Feapaes-RS)

Neste próximo dia 21 de março, o mundo volta seus olhos para uma causa que precisa estar presente todos os dias em nossa sociedade: a inclusão e a valorização das pessoas com deficiência. A data marca o Dia Internacional da Síndrome de Down e nos convida a refletir sobre direitos, oportunidades e, principalmente, sobre o papel coletivo na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora.

O Estado conta hoje com 206 entidades, presentes em todas as regiões

No Rio Grande do Sul, esse compromisso ganha força no trabalho desenvolvido pelas Apaes. O Estado conta hoje com 206 entidades, presentes em todas as regiões, responsáveis por oferecer serviços essenciais nas áreas de educação, saúde e assistência social para milhares de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e suas famílias. Atualmente, cerca de 6 mil alunos são atendidos na área educacional até o 5º ano, além de aproximadamente 30 mil atendimentos na assistência social e mais de 60 mil atendimentos na área da saúde todos os meses.

O movimento apaeano vive também um importante momento de transformação. Em 2026, 65% das Apaes gaúchas terão novos presidentes, o que representa 136 entidades com lideranças renovadas. Todos assumem essa missão de forma voluntária, movidos pelo desejo de contribuir com suas comunidades e fortalecer o atendimento às pessoas com deficiência.

Esse espírito de voluntariado sempre foi uma das maiores forças do movimento apaeano. Ao longo de mais de três décadas de atuação da Federação das Apaes do Rio Grande do Sul, vimos crescer uma rede construída com solidariedade, dedicação e compromisso social.

Além do trabalho voluntário, muitas Apaes contam com doações de pessoas e iniciativas solidárias de entidades parceiras, como o Trilegal, que têm papel importante ao direcionar recursos para fortalecer as instituições e ampliar o impacto do trabalho realizado, além de recursos provenientes de emendas parlamentares.