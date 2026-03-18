A força jurídica para as decisões do Estado

Por Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do Estado do RS

Construir um Estado melhor exige mais do que leis e decretos. Exige pessoas que, com rigor, criatividade e compromisso, dia após dia, entregam resultados que chegam à vida de cada gaúcho. Esse é o trabalho determinante e estratégico da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS).

Ao longo de mais de seis décadas, homens e mulheres deixaram sua marca na PGE-RS, um legado que vai além dos processos e pareceres: a dedicação a uma instituição que existe para servir ao cidadão gaúcho. Hoje, mais de 2 mil colaboradores, entre procuradores, servidores e estagiários, sustentam uma estrutura com quase um milhão de processos ativos.

Em 2025, essa evolução se traduziu em acordos históricos

E esse crescimento é uma transformação diária. A Procuradoria reorganizou sua estrutura, integrou tecnologia aos processos internos e adotou ferramentas que convertem dados brutos em informações estratégicas para a tomada de decisão. O resultado é uma Procuradoria totalmente integrada, onde estratégia, inovação e colaboração caminham juntas.

Em 2025, essa evolução se traduziu em acordos históricos. Na saúde, um acordo com o Ministério Público do Estado encerrou uma disputa de duas décadas sobre os 12% constitucionais da receita, liberando R$ 270 milhões extras em 2025 e mais de R$ 1 bilhão até o fim de 2026 para consultas, exames, cirurgias e urgências. A PGE-RS mediou ainda o acordo entre o IPE Saúde e 15 hospitais gaúchos, além de avanços nas áreas da educação e do meio ambiente.