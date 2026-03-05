A força do diálogo: liderança feminina em tempos de intolerância

Por Daniela Russowsky Raad, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs)

Nunca enxerguei a liderança como um ponto de chegada. Para mim, foi um processo natural. Comecei como voluntária ainda jovem, assumindo responsabilidades, aprendendo, me preparando. Em determinado momento, entendi que estar à frente também é ter a oportunidade de gerar mudança. A liderança tem dois lados: a responsabilidade e a possibilidade de impacto.

Presidir a Federação Israelita do Rio Grande do Sul é representar quem eu sou e quem nós somos enquanto comunidade. Carrego uma trajetória familiar muito forte, sou neta de imigrantes e cresci mergulhada em valores que falam de continuidade. No judaísmo existe o conceito de "ledor vador", de geração em geração. Liderar é manter viva essa identidade e fortalecê-la para o futuro.

Vivemos um tempo de polarização e intolerância. Sinto isso diariamente. Represento uma comunidade plural, com pensamentos diversos e até divergentes. E isso não pode ser um problema: a diversidade é a nossa riqueza. O desafio é saber transitar entre diferenças, dialogar, ceder quando necessário, adaptar-se, sem jamais abrir mão dos valores fundamentais.

Enfrentar resistências faz parte de qualquer posição de liderança

Talvez uma das maiores conquistas da nossa gestão tenha sido reforçar essa capacidade de coexistência. Unir gerações, transformar tensões em aprendizado, mostrar que o combate ao antissemitismo não é uma pauta apenas judaica, mas da sociedade.

Enfrentar resistências faz parte de qualquer posição de liderança. A questão-chave é não deixar que isso seja limitador. O maior risco é permitir que aqueles que tentam nos limitar nos travem. Eu escolho seguir.

Neste Mês da Mulher, acredito que não devemos esperar que alguém abra portas. Precisamos estar preparadas, assumir responsabilidade pela própria trajetória e agir. Liderar é colocar a cara à tapa e, ainda assim, construir pontes.