A escada que está mudando de forma

Por Leandro Maya, diretor na Circle, com passagens por Apple e Facebook e autor de "A Era da Abundância: Inteligência artificial e o futuro do trabalho, riqueza, e propósito" (Abril, 2026

O Brasil registra números recordes de emprego. Mais de 102 milhões trabalhando. Desemprego em mínimas históricas. São conquistas reais. Mas dentro desses números, algo estrutural está se transformando, e entender essa transformação é o primeiro passo para aproveitá-la.

Chamo de Problema da Escada. A economia funciona como uma escada: empregos de entrada permitem que pessoas ganhem experiência, desenvolvam habilidades e subam. O estagiário vira analista. O auxiliar vira técnico. Esses primeiros degraus transformam potencial em estabilidade.

A inteligência artificial está redesenhando esses degraus.

O desafio agora é garantir que a adaptação alcance todos

Escritórios de advocacia que contratavam 12 recém-formados por ano agora contratam quatro, mas esses quatro fazem trabalho mais estratégico desde o primeiro dia. Startups constroem produtos ambiciosos com equipes menores e mais qualificadas. A IA assume a triagem, o relatório, a conferência, e libera pessoas para resolver problemas que exigem criatividade e julgamento.

Os empregos do topo continuam existindo. O caminho até eles é que está mudando. E quem entender essa mudança primeiro terá vantagem.

Isso vale para indivíduos, mas vale também para países. Nações que investirem em preparar suas populações para trabalhar ao lado da inteligência artificial, e não contra ela, vão liderar as próximas décadas. As que ignorarem a transformação vão descobrir tarde demais que o mundo mudou.

O Brasil tem razões para encarar isso com confiança. Somos o país que inventou o Pix e transformou inclusão financeira em referência mundial. Que opera um agronegócio de precisão com inteligência artificial de ponta. Que gera 88% da eletricidade com fontes renováveis. Sabemos nos adaptar.

O desafio agora é garantir que a adaptação alcance todos. Que educação, requalificação e proteção social acompanhem a velocidade da tecnologia. Que os novos degraus da escada sejam acessíveis a quem precisa deles.