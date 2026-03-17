A decisão que define o futuro de Porto Alegre

Por Claudio Teitelbaum, representante do Movimento Porto Alegre+ e presidente do Sinduscon-RS

Na última semana iniciou um momento decisivo para a capital gaúcha: a votação para aprovação do novo Plano Diretor de Porto Alegre. O documento define como a cidade vai crescer, se desenvolver e enfrentar desafios como mobilidade, habitação e mudanças climáticas.

O Plano Diretor é um instrumento central de planejamento urbano, cuja legitimidade decorre do debate público amplo, da participação social e da decisão dos representantes eleitos pela população. A atual revisão do Plano Diretor de Porto Alegre foi conduzida ao longo de anos, com um dos mais amplos processos participativos já realizados no município.

Toda cidade que deseja crescer de forma organizada precisa de planejamento

A cidade de Porto Alegre tinha, no início dos anos 2000, cerca de 1,3 milhão de habitantes e a região metropolitana, 3 milhões. Passados 25 anos, a capital permanece com os mesmos 1,3 milhão de pessoas, enquanto a região metropolitana soma mais de 4 milhões. Este dado é o retrato de que a cidade deixou de ser atrativa para viver e isso é extremamente preocupante.

Toda cidade que deseja crescer de forma organizada precisa de planejamento. O Plano Diretor é o instrumento que orienta para onde a cidade pode crescer, como deve crescer e sob quais critérios esse crescimento acontece. Uma cidade sem previsibilidade perde competitividade e oportunidades. Planejar também é proteger. E quando falamos de Porto Alegre, a temática torna-se ainda mais relevante, especialmente pela enchente vivida em 2024.