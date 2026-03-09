A cultura como eixo de reconstrução social no Brasil

Por Eliza Pierim, diretora de Cultura do Instituto Cultural Opus

Em um país marcado por desigualdades históricas e crises recorrentes, a cultura não pode ser vista como adorno, mas como eixo estratégico, importante ativo econômico e vetor de reconstrução social. Ela é território de pertencimento, memória e imaginação coletiva, elementos essenciais para recompor vínculos sociais fragilizados e projetar futuros possíveis. As instituições culturais ocupam um papel central nesse processo. Mais do que produtoras de eventos ou guardiãs de acervos, são agentes de mediação entre saberes, comunidades e políticas públicas. Em contextos de exclusão, a cultura cria pontes: amplia o acesso à educação simbólica, fortalece identidades diversas e gera oportunidades econômicas por meio da economia criativa.

Diante das crises contemporâneas, sociais, ambientais e democráticas, cabe às instituições culturais assumir uma postura ativa e ética. Isso implica descentralizar ações, ouvir territórios, valorizar narrativas historicamente silenciadas e investir em formação continuada. Cultura é também cuidado com pessoas, com o espaço público e com a democracia.

São agentes de mediação entre saberes, comunidades e políticas públicas

No Brasil, onde a desigualdade se expressa em acesso desigual a direitos básicos, a cultura tem potência transformadora quando articulada a projetos de inclusão, participação e inovação social. Reconstruir não é apenas reparar o que foi perdido, mas criar condições para que novos pactos sociais floresçam.

Quando tratada como política estruturante, a cultura reencanta o coletivo e sustenta processos duradouros de mudança. Relegá-la a um plano secundário é optar pela manutenção das desigualdades e pelo enfraquecimento dos vínculos sociais. Em um país que busca se reconstruir, a cultura não pode ser adiada: ela precisa ser assumida como compromisso público permanente.