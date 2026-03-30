A criatividade que derruba paredes

Por Fabio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Na semana passada, vivemos três dias incríveis com o South Summit Brazil acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Conexões, conteúdos, investimentos em startups e a inovação como a grande estrela do evento. Claro, inovação com I maiúsculo, e não essa palavra gorda que está na boca de muita gente e nem sempre está nos resultados.

A palavra mais surrada dos dias de hoje é inovação. Parece que até o padeiro da esquina, se não inovar, não vai mais conseguir fazer o pão quentinho.

Todos têm que inovar e você mesmo diz que já está inovando. Mas, na grande maioria dos casos, pessoas, marcas e empresas estão, na sua maioria, evoluindo. Descobrindo novos processos, criando formas melhores de fazer a mesma coisa, inventando outros caminhos de chegar mais rápido ao mesmo lugar. Passando por cima dos limites e barreiras. Só que essa é, por essência, a lógica da criatividade, que é só a imaginação com paredes.

Uma boa inovação já seria não usar essa palavra em vão

Já a inovação é a criatividade que derruba as paredes, reorganiza o espaço e passa, realmente, a mudar o rumo e o valor das coisas. Afinal, alguém já disse que a lâmpada não foi a evolução da vela. E os grandes negócios da revolução atual também não nasceram de uma evolução por dentro de suas indústrias.

O Uber não foi criado por uma cooperativa de táxis, e o Airbnb não veio de uma rede de hotéis. A Netflix não foi a evolução de um estúdio de cinema e a Apple, o Google ou a Microsoft não lideram a corrida da inteligência artificial. O livro Misfit Economy fala sobre inovação usando personagens marginais, como piratas, contrabandistas e hackers. É um bom insight.