Vamos continuar "provocando"!

Por Jorge Terra, Procurador do Estado e diretor de Relações Institucionais do Instituto Acredite

Evidências arqueológicas comprovam que povos africanos dominavam complexas tecnologias do fogo e do ferro no primeiro milênio a. C. Todavia, o colonialismo europeu do século 19 disseminou a ideia de que não havia esse domínio. Nos séculos 12 e 13, o açúcar, que era rara especiaria, era produzido na África e chegava à Europa por meio do Mar Mediterrâneo. Visando ao monopólio do comércio do açúcar, portugueses e espanhóis, tendo experiências escravagistas e terras na América, promoveram o transporte transatlântico de escravizados e a escravização.

A justificação da exploração e da barbárie sempre se baseou na apresentação das pessoas negras como inferiores por questões biológicas, culturais ou comportamentais. Portanto, o ciclo "desvalorização, discriminação e desigualdade" é a aplicação prática de uma coerência emocional exagerada, ou seja, "não gosto de um grupo e de nada que tenha relação com ele". Dessa questão decorre que regras administrativas, leis e políticas públicas e privadas sejam não aplicadas ou aplicadas de forma desfavorável a grupo específico.

Nesse cenário, não surpreende que Vinícius Júnior e outras pessoas que sejam vítimas de violações de direitos sejam apresentadas como provocadoras, como hostis, como incapazes de entender as dinâmicas dos fatos e de agir em sintonia com a realidade.