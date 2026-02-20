Redução de jornada de trabalho não é atalho social

Por Guilherme Scozziero Neto, industrial, advogado e coordenador do Conselho de Relações do Trabalho da Fiergs

A redução da jornada sem redução salarial voltou ao debate como se fosse um atalho social. Não é. Custo não desaparece por lei; apenas troca de lugar. Quando se corta o número de horas e se mantém a mesma remuneração mensal, a consequência imediata é uma só: a hora de trabalho fica mais cara. Para que a produção não caia, seria necessário um salto de eficiência por hora – e produtividade não nasce de caneta, mas de investimento, tecnologia, organização do processo, qualificação e previsibilidade regulatória.

Em operações industriais e cadeias produtivas, capacidade e turnos têm rigidez no curto prazo. Se o custo unitário sobe e a eficiência não acompanha, as empresas reagem do modo previsível: contratam menos, redesenham funções, terceirizam, aceleram automação e, em casos-limite, reduzem postos. Não é ideologia; é matemática de sobrevivência competitiva. O risco é inverter a promessa: menos formalização, mais rotatividade e mais pressão por resultado, porque cada hora passa a "valer" mais no custo.

O trabalhador paga também pelo salário real. Parte do aumento de custo se espalha pela economia: preços sobem, serviços encolhem, investimento esfria. Mesmo com holerite nominal preservado, o poder de compra pode cair. Uma medida desenhada para "proteger" renda pode terminar corroendo-a.

No Brasil, setores, regiões e tamanhos de empresa são muito distintos. Uma regra geral cria ganhadores e perdedores por desenho: quem tem capital se ajusta; quem opera no limite perde fôlego – e o trabalhador sente primeiro.

Se a resposta for "da lei", então não é política pública; é fé

Mas a mudança de escalas de trabalho é possível: a legislação já permite reduzir e reorganizar jornada por negociação coletiva, ajustando por setor e realidade local. Num país plural, esse é o mecanismo adequado: transição, metas e acordos calibrados – em vez de uma imposição uniforme que encarece o trabalho e empurra a conta para emprego, preços e renda real.