Redução da jornada exige responsabilidade com o Brasil real

Por Ubiratã Rezler, presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias)

O debate sobre a redução da jornada de trabalho precisa ser enfrentado com maturidade e compromisso com a realidade do país. Trata-se de um tema sensível, que impacta empresas, trabalhadores e consumidores. Justamente por isso, não pode ser conduzido por impulso ou vieses ideológicos.

Não nos move qualquer resistência à modernização das relações de trabalho. Ao contrário, reconhecemos que novas dinâmicas produtivas surgiram e que é legítimo discutir modelos mais eficientes. Porém, reduzir jornada sem enfrentar a baixa produtividade brasileira é inverter a ordem das prioridades.

Outro aspecto relevante é a heterogeneidade do tecido produtivo

O Brasil convive com um custo elevado da hora trabalhada, pressionado por encargos tributários. Acrescentar a isso a redução da jornada, sem ganhos de produtividade, tende a elevar ainda mais os custos operacionais das empresas. Em setores intensivos, o impacto é direto: ou se amplia o quadro, o que nem sempre é viável, ou se absorve o aumento de custo, que inevitavelmente chega ao preço final.

Outro aspecto relevante é a heterogeneidade do tecido produtivo. Há setores com elevada produtividade e alta tecnologia, mas há também atividades cujo desempenho depende da presença contínua de equipes. Impor um modelo único ignora essas diferenças e compromete a flexibilidade necessária para a organização do trabalho.

É preciso, ainda, olhar para o trabalhador com honestidade. Quando o custo formal aumenta sem sustentação econômica, cresce o risco de informalidade, redução de postos ou estagnação salarial. A intenção de melhorar a qualidade de vida pode produzir o efeito oposto.