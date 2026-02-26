Por que gerir pessoas virou prioridade

Por Felipe Ribeiro, sócio e cofundador na Evermonte Executive & Board Search

Em meio a transformações que redesenham o ambiente corporativo, as empresas começam a revisar o que entendem como conhecimento técnico. A gestão de pessoas aparece no topo dessa revisão: foi apontada por 69,3% dos executivos de Recursos Humanos como a hard skill mais desejada para inúmeras áreas em 2026, segundo a pesquisa People Trends, do Evermonte Institute.

O dado sugere uma mudança de perspectiva – conduzir equipes deixa de ser apenas uma atribuição da liderança e passa a ser reconhecida como uma competência determinante para a sustentação dos resultados.

Três fatores ajudam a compreender essa prioridade. O primeiro é o aumento da complexidade organizacional. Estruturas mais horizontais, colaboração entre áreas e rotinas de trabalho menos previsíveis exigem gestores capazes de organizar esforços coletivos com precisão. Não se trata mais de supervisionar tarefas, mas de criar uma direção comum e evitar dispersões.

A decisão de ficar ou sair raramente se explica apenas por remuneração

O segundo motivo está associado ao desempenho. A forma como uma equipe é conduzida interfere diretamente na consistência das entregas e na capacidade de reagir a mudanças. Em um contexto de maior controle sobre custos e produtividade, a gestão passa a ser observada com lentes mais objetivas. Costumo dizer que uma parte relevante dos problemas de performance não nasce da falta de conhecimento técnico, mas de prioridades mal definidas, comunicação imprecisa ou ausência de acompanhamento.

O terceiro elemento é a permanência dos profissionais. A decisão de ficar ou sair raramente se explica apenas por remuneração. O cotidiano de trabalho – e, sobretudo, a qualidade da liderança – pesa cada vez mais. Ambientes nos quais há clareza, escuta e perspectiva de crescimento tendem a reter muito mais, enquanto o oposto costuma gerar rotatividade, descontinuidade e retrabalho.