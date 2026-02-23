Por que estar no programa que colocou o RS na vitrine

Por Aline Néglia, diretora-executiva da Junior Achievement RS

Nos últimos três anos, o Rio Grande do Sul tem se destacado na maior competição de empreendedorismo estudantil mundial: o programa Miniempresa, da Junior Achievement. A iniciativa local da organização, fundada nos Estados Unidos, em 1919, enfrenta importantes lacunas da educação brasileira – como o ensino aos jovens sobre a relevância do pensamento crítico e da responsabilidade individual e sobre seu protagonismo na sociedade.

De 2023 a 2025, três miniempresas gaúchas chegaram ao Company of the Year (COY), evento promovido pela Junior Achievement Américas – tendo duas delas saído vencedoras da competição. Com seus localizadores inteligentes, suportes que agarram sacolas ou sprays que desamassam roupas, alunos do Ensino Médio de colégios gaúchos colocaram o Rio Grande do Sul em uma vitrine enquanto entendiam seu papel como arquitetos do seu caminho.

Nada disso teria sido possível sem o apoio de voluntários do programa

Porém, nada disso teria sido possível sem o apoio fundamental de voluntários do programa. Todo ano, a Junior Achievement treina profissionais para atuarem como mentores na competição – que coordenarão os grupos de estudantes uma vez por semana, durante três horas, ao longo de 13 semanas.

Originários das áreas de finanças, marketing, RH ou produção, os voluntários ajudam os jovens na criação de uma miniempresa, que obtém recursos iniciais com o aporte de acionistas, desenvolve um produto e depois o comercializa, retornando dividendos aos investidores e doando para ONGs o montante equivalente a impostos.

Os voluntários desenvolvem habilidades como oratória, liderança e coaching, além de participar de eventos de networking e obter um certificado internacionalmente reconhecido. Mais importante ainda, eles se tornam protagonistas na formação de um Rio Grande do Sul mais empreendedor e na construção de um país mais próspero e justo.