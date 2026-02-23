O tripé da sustentabilidade empresarial

Por Júlio Mugnol Filho, Diretor da Multinova

A sustentabilidade empresarial deixou de ser um discurso aspiracional e passou a ocupar posição central na estratégia das organizações. Hoje, ela se consolida como um fator determinante de competitividade, reputação e longevidade.

Independentemente do setor, empresas que buscam crescimento consistente precisam compreender que resultados sustentáveis não se constroem por meio de ações isoladas ou investimentos pontuais, mas a partir de estruturas organizacionais sólidas, integradas e orientadas ao longo prazo.

Nesse cenário, três elementos se destacam como fundamentais: processos, pessoas e cultura. Quando tratados de forma equilibrada, esses pilares criam as condições necessárias para que a sustentabilidade seja incorporada tanto à estratégia quanto à operação do negócio. Os processos representam a materialização das escolhas estratégicas, traduzindo intenções em práticas que garantem eficiência, controle e qualidade. Processos bem estruturados contribuem para o uso racional de recursos, redução de desperdícios, mitigação de riscos e atendimento às exigências regulatórias, de governança e de transparência.

Nenhum processo é eficaz sem pessoas capacitadas e comprometidas

No entanto, nenhum processo é eficaz sem pessoas capacitadas e comprometidas. São elas que operam sistemas, tomam decisões e promovem melhorias contínuas. O avanço da sustentabilidade empresarial depende diretamente do nível de consciência, engajamento e responsabilidade dos profissionais que compõem a organização. Complementarmente, a cultura organizacional exerce um papel silencioso, porém decisivo, ao orientar comportamentos, influenciar decisões e definir como a empresa reage diante de dilemas e desafios.