O sistema prisional e a prevenção à violência contra a mulher

Por Jorge Pozzobom, secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo

O sistema prisional tem um papel estratégico no enfrentamento dos feminicídios no Rio Grande do Sul, e na construção do futuro que desejamos. A violência contra a mulher possui características próprias e não responde a ações repressivas e de inteligência como outros crimes – como temos visto da redução histórica dos índices no Estado. Para romper um ciclo tão complexo e destrutivo, são necessárias ações articuladas de prevenção, proteção e educação.

Dados de 18 de fevereiro indicavam que dos 50.597 homens privados de liberdade no RS, 6.307 apresentavam histórico de violência contra a mulher. Ou seja, embora não necessariamente estivessem presos pelo crime de gênero, em algum momento já haviam ingressado no sistema por tal motivo. São mais de 6 mil agressores de mulheres fora das ruas e, ainda que não estejam em privação de liberdade por este crime em específico, trata-se de um dado expressivo, que não pode ser ignorado.

Os que estão presos inevitavelmente deixarão os muros em algum momento. Nosso papel na Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo é possibilitar o cumprimento de pena em condições que permitam a ressocialização, devolvendo à sociedade pessoas capazes de romper com padrões de violência.

Estamos desenvolvendo uma pesquisa inédita que busca analisar perfis

No RS, esse trabalho é desenvolvido por uma equipe técnica composta por 240 assistentes sociais e 216 psicólogos da Polícia Penal. Entre as ações realizadas estão atendimentos individuais e a participação em Grupos Reflexivos de Gênero, voltados à reeducação de homens envolvidos em situações de violência contra mulheres.

Estamos desenvolvendo uma pesquisa inédita em parceria com a Unijuí – cujos resultados preliminares serão divulgados em março – que busca analisar perfis, trajetórias e comportamentos dos homens presos por violência contra a mulher, identificando fatores sociais, estruturais e pessoais que influenciam essas condutas, a fim de gerar dados para apoiar políticas públicas de prevenção, responsabilização e reeducação.