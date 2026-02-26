O ano em que o mercado imobiliário volta a funcionar

Por Alexandre Medeiros, diretor da Casin Conquista

O aquecimento do mercado imobiliário em 2026 começa a se consolidar. Isso porque, pela primeira vez em alguns anos, diferentes camadas do sistema passaram a se alinhar ao mesmo tempo: crédito, enquadramento, risco, custo de capital e comportamento do comprador.

Ao longo de 2024 e 2025, o setor conviveu com um descompasso claro. Existia demanda reprimida, mas o modelo de financiamento não fechava a conta. A taxa não encaixava no orçamento, o prazo não diluía a prestação e o risco percebido pelos bancos tornava o crédito seletivo demais. O resultado foi um mercado travado, mesmo com necessidade habitacional evidente. O que muda agora não é um fator isolado, é a recomposição dessa equação.

Essa demanda deixa de ser potencial e passa a ser efetiva

O Minha Casa, Minha Vida volta a operar em escala, mas com uma diferença relevante em relação a ciclos anteriores. A ampliação para a faixa 4 não apenas aumenta o volume, ela corrige uma distorção histórica ao atender um público que tinha renda, mas não tinha produto financeiro compatível. Famílias com renda entre R$ 8,6 mil e R$ 12 mil passaram anos espremidas entre um programa que não as atendia e um mercado tradicional com taxas e entradas pouco realistas. Com imóveis de até R$ 500 mil, prazos longos e taxas mais previsíveis, essa demanda deixa de ser potencial e passa a ser efetiva.

No segmento de médio padrão, a atualização do teto do SFH tem impacto ainda mais profundo do que parece à primeira vista. Não se trata apenas de permitir imóveis mais caros dentro do sistema. Trata-se de reativar operações com FGTS, reduzir a necessidade de capital próprio na entrada e melhorar a relação prestação versus renda. Isso altera diretamente a velocidade de vendas, a estrutura de repasse e o risco financeiro do empreendimento.