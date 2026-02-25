O amanhã do agro passa pela gestão das pessoas

Por Eduardo de Mércio Figueira Condorelli, superintendente do Senar-RS

O dia 25 de fevereiro, data em que celebramos o Dia do Agronegócio, convida-nos a uma reflexão que vai além dos números de produtividade e das fronteiras das exportações. Como principal motor econômico do Rio Grande do Sul, o agro atravessa um período de profundas transformações, impulsionado pela adoção de novas tecnologias e pela necessidade vital de planos de resiliência frente a eventos climáticos extremos. Nesse cenário, surge a urgência de uma gestão cada vez mais qualificada.

Para atender a essa demanda, consolidamos o Programa de Gestão Rural (PGR)

A propriedade rural moderna é um ambiente de alta complexidade, onde a inovação só se transforma em resultado real se houver uma administração eficiente por trás da porteira. No Senar-RS, entendemos que o fortalecimento do setor passa, necessariamente, pela qualificação contínua de quem vive e trabalha na terra. O aperfeiçoamento da gestão é a ferramenta que permite ao produtor navegar com segurança por desafios como as oscilações de mercado e as crescentes exigências ambientais.

Para atender a essa demanda, consolidamos o Programa de Gestão Rural (PGR). Com uma estrutura de 252 horas, o programa foca na profissionalização das rotinas administrativas, traduzindo temas complexos em ferramentas de decisão. Através de 14 módulos, o produtor aperfeiçoa o controle sobre áreas críticas, como educação financeira, normas trabalhistas, sucessão familiar e governança ESG. Trata-se de dar ao empreendedor do campo o suporte necessário para transformar sua atividade em um negócio sustentável e competitivo.

Ao projetarmos o futuro, nosso compromisso segue firme na democratização desse conhecimento. Os mais de 170 mil atendimentos realizados em 2025 reforçam a confiança do meio rural na capacitação como motor de progresso. No Dia do Agronegócio, reafirmamos que investir na excelência da gestão e no desenvolvimento das pessoas é o caminho mais sólido para garantir um campo próspero e resiliente.