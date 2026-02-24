Iniquidade e ondas de calor

Por Airton Tetelbom Stein, Médico de Família e Comunidade e professor de Saúde Coletiva aposentado da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

Neste mês de fevereiro, a região metropolitana de Porto Alegre passou por ondas de calor que ficarão na memória de todos nós que moramos aqui. A enchente de maio de 2024 no Rio Grande do Sul também faz parte da nossa história. Esses eventos sinalizam a prioridade de desenvolver políticas públicas adaptativas aos impactos da mudança climática na saúde.

A prevenção requer um conjunto de ações em diferentes níveis

A exposição prolongada ao calor extremo tem maior potencial de mortalidade e morbidade, especialmente por doenças cardiovasculares e respiratórias, além do descontrole de doenças crônicas não transmissíveis. A prevenção requer um conjunto de ações em diferentes níveis, incluindo sistemas de alerta meteorológico precoce, aconselhamento público e de saúde oportuno, melhorias na habitação e no planejamento urbano, e a garantia de que os sistemas de saúde e sociais estejam preparados para agir.

As condições precárias de moradia e de urbanização, sem planejamento adequado – como a falta de áreas verdes onde vivem populações vulneráveis –, foram destacadas em reportagem recente de Zero Hora. Esse é um tema muito relevante para a nossa sociedade: a equidade em saúde, definida como a ausência de diferenças evitáveis, desnecessárias e injustas. Ondas de calor e ambientes urbanos inadequados intensificam essas desigualdades, exigindo ações do SUS com impacto na equidade em saúde: intervenções que, bem implementadas, permitam a todos atingir o pleno potencial de saúde e bem-estar de forma justa.

Recomendam-se abordagens intersetoriais para promover a adaptação climática e a equidade em saúde, com um serviço de Atenção Primária à Saúde preparado para eventos climáticos extremos. É essencial incluir a temática da crise climática e da sustentabilidade nos currículos, do Ensino Fundamental ao Ensino Superior, e incentivar pesquisas para avaliar a implementação de políticas públicas eficazes em contextos de desastres ambientais.