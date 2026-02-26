"Grenalnomics": a lei da oferta e da demanda para a dupla

Por Felipe Garcia Ribeiro, economista e professor associado da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

O gaúcho que gosta de futebol anda intrigado com a estagnação da dupla Gre-Nal. O último título do Campeonato Brasileiro data de 1996 – há três décadas. Após cada temporada, a sensação é que estamos cada vez mais distantes dos principais clubes do centro do país, sem nenhuma luz no fim do túnel. Quase invariavelmente, os intensos debates sobre o tema apontam para nossa menor capacidade relativa de investimentos esportivos.

Um modelo capaz de explorar melhor a potencialidade dos estádios se torna interessante

De fato, na era das SAFs e das cifras milionárias, mais do que nunca, a dupla Gre-Nal precisa ser eficiente na gestão e criativa na busca de novas receitas. É neste contexto que um modelo capaz de explorar melhor a potencialidade dos estádios se torna interessante. Atualmente, Grêmio e Internacional possuem modalidades associativas diversas, mas nenhuma permite que o torcedor atue como verdadeiro sócio, incentivado pelo lucro.

Um mercado secundário de ingressos, no qual sócios comercializassem livremente suas entradas em plataformas de mercado digital, daria o incentivo correto à associação por parte dos torcedores, mesmo os geograficamente mais distantes. Mercado secundário de ingressos para esportes não é novidade em países ricos.

O que sugiro é que os clubes usufruam do potente resultado da lei da oferta e demanda: quando a oferta é fixa e a demanda é baixa, o preço cai; quando alta, o preço sobe. Em partidas de baixa atratividade, os preços cairiam, permitindo inclusive que famílias com menor poder aquisitivo voltassem a frequentar os estádios. Em jogos decisivos, os preços subiriam e os sócios poderiam inclusive lucrar, caso assim desejassem. O resultado? Redução das cadeiras vazias e aumento permanente nas receitas associativas.