Efeitos da maçã

Por Geraldo Pereira Jotz, médico, professor universitário e titular do Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (Corlas)

O efeito da "maçã podre" no poder público está intimamente ligado ao impacto corruptor que contamina todo o sistema (cesto). Comportamentos inadequados influenciam negativamente o conjunto, espalhando a corrupção ou ineficiência, exigindo ação rápida da gestão para evitar o apodrecimento generalizado. Assim como o gás etileno acelera o apodrecimento das frutas, um funcionário público ou político corrupto influencia negativamente os demais, gerando uma cultura de "vícios", distanciando-se das virtudes.

Não é só a fruta apodrecida que deteriora o todo

A responsabilidade não é apenas da "maçã" (agente), mas da liderança que a mantém. Quando a "maçã podre" está no alto escalão, cabe à sociedade utilizar-se de instrumentos democráticos para promover a "limpeza da fruteira". Não é só a fruta apodrecida que deteriora o todo, mas também a omissão de quem não a remove.

O silêncio de alguns poderes da República e dos Estados brasileiros os compromete: ou por concordarem ou por não terem a coragem devida de, democraticamente, discordar. Cabe lembrar que subordinação não significa subserviência, pois pode vir a confundir-se com conivência. A promoção da retidão na sociedade visa alcançar os mais altos princípios éticos e morais nas ações pessoais e, consequentemente, na convivência social.

Quando se observa o Brasil na atualidade, algumas instituições destacam-se sobremaneira e, dentre elas, a Polícia Federal, um órgão de Estado, desenvolvendo seu papel constitucional, com olhar atento ao combate à corrupção, independentemente da esfera de poder.

Como especialista na área da voz, posso afirmar que a maçã, por ser rica em pectina, atua como adstringente, limpando a faringe e a boca, reduzindo as secreções que dificultam a vibração das pregas vocais. Talvez esteja faltando o efeito adstringente da maçã nas notáveis e marcantes vozes do nosso país.