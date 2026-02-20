Desabafo de Vini Jr.; Obama e os ETs; o ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno; Abel Braga ganha uma estátua 

Racistas são, acima de tudo, covardes.
VINI JR.
Jogador da Seleção e do Real Madrid, após o 20º caso de rascismo que sofreu em oito anos na Europa.
Eles são reais, mas eu não os vi.
BARACK OBAMA
Ex-presidente dos EUA, em entrevista, sobre a existência de ETs, declaração que depois buscou esclarecer, negando ter recebido evidências.
É inexplicável. Eu não sei como colocar as minhas sensações em palavras.
LUCAS PINHEIRO BRAATHEN
Atleta brasileiro nascido na Noruega, que no slalom gigante conquistou um ouro histórico, a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Inverno.
Meu coração, sangue e alma sempre serão vermelhos.
ABEL BRAGA
Técnico campeão do mundo pelo Inter, na inauguração de estátua em sua homenagem.
Há um grupo de pessoas – possivelmente um número significativo – que mente sobre a própria idade.
MARK ZUCKERBERG
CEO da Meta, sobre a demora do Instagram para identificar usuários menores de 13 anos, em julgamento sobre se redes sociais viciam crianças.
Eu fui homenageado em vida no maior Carnaval do mundo.
MESTRE CIÇA
Mestre de bateria homenageado pela Viradouro, campeã do Carnaval do Rio.
Até eu tenho medo de me deparar com o ICE.
WAGNER MOURA
Ator de "O Agente Secreto", em entrevista ao espanhol El País, sobre a polícia migratória dos EUA sob Donald Trump.