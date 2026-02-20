Depois das canetas, você terá fome de quê?

Por Camila Camaratta, psicanalista e membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre (CEPdePA)

"A gente não quer só comida." Desde os anos 1980, os Titãs lembram que a fome deixou de ser apenas biológica. Comer tornou-se gesto cultural. Queremos alimento, sim – mas também vínculo, reconhecimento e sentido. Hoje, a endocrinologia oferece medicamentos capazes de modular a fome. As "canetas emagrecedoras", baseadas em análogos de GLP-1, reduzem o apetite, diminuem a compulsão alimentar e melhoram marcadores metabólicos. Para muitos pacientes, um avanço terapêutico relevante.

Nada disso é desprezível. Mas a intervenção biológica não esgota a questão. O corpo pode ser recalibrado; a economia psíquica não se reorganiza na mesma velocidade. A comida nunca foi apenas ingestão calórica. O seio materno não é só alimento: é vínculo, apaziguamento, gesto de amor. O bebê se alimenta também da presença que o sustenta. Ao longo da vida, comer pode funcionar como atalho entre tensão e alívio.

A farmacologia incide sobre o apetite; não sobre a estrutura do desejo

Quando essa via é modulada farmacologicamente, a necessidade biológica diminui – mas a pulsão não desaparece. A farmacologia incide sobre o apetite; não sobre a estrutura do desejo. Nenhuma intervenção farmacológica substitui o trabalho de elaboração psíquica. Quando a comida deixa de tamponar certas angústias, o sujeito é levado a haver-se com aquilo que antes permanecia anestesiado.

Vivemos numa sociedade de performance, na qual o corpo se tornou capital simbólico e a magreza volta a se afirmar como marcador de valor social, como já ocorreu em outros momentos. Nesse cenário, o uso das canetas não é homogêneo. Não se trata de condenar nem de celebrar indiscriminadamente, mas de reconhecer que o significado da ferramenta depende da economia psíquica de cada sujeito.