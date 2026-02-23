Ajuste fiscal sem critério e o custo da improvisação

Por Gustavo Neves Rocha, advogado, sócio da Zulmar Neves Advocacia e membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB/RS e do Instituto de Estudos Tributários (IET)

A Lei Complementar nº 224/2025 foi apresentada como resposta rápida ao desequilíbrio fiscal, mas escolheu um caminho conhecido e problemático: o corte linear de benefícios tributários, sem qualquer distinção entre políticas ineficientes e incentivos estratégicos. Trocou-se o debate qualificado por uma solução aritmética que compromete a racionalidade do sistema tributário.

O problema central não é a revisão de incentivos, necessária em qualquer democracia madura. O equívoco está no método. A lei reduz benefícios de forma homogênea, ignorando finalidade, impacto econômico e retorno social. Benefícios concebidos para induzir investimento, competitividade e segurança alimentar recebem o mesmo tratamento dado a desonerações meramente oportunísticas.

O agronegócio é exemplo emblemático. Créditos vinculados à Lei nº 10.925/2004, fundamentais para a cadeia de alimentos e a competitividade internacional do setor, foram atingidos sem qualquer avaliação prévia, onerando um segmento que sustenta parcela relevante do PIB e das exportações para compensar a ausência de controle estrutural do gasto público.

O mesmo raciocínio se aplica ao lucro presumido. O aumento dos percentuais de presunção apenas sobre a receita que excede R$ 5 milhões cria distorções típicas de "efeito degrau", incentivando fragmentação artificial de empresas e aumentando a complexidade justamente em um regime pensado para simplificar.

Benefícios são cortados, mas despesas públicas estruturais seguem intocadas

A consequência previsível é a judicialização em massa. A lei abriu múltiplas frentes de controvérsia: violação à segurança jurídica, legalidade, capacidade econômica, ausência de transição adequada, cumulatividade erosiva e discricionariedade excessiva na aplicação das novas regras.